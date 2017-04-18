Мяус: мы не в стабильной Швеции, где 5-6 лет играют по одной схеме

Главный тренер сборной России по хоккею с мячомвысказал мнение о необходимых изменениях в структуре национального чемпионата.«Изначально было объявлено, что выбранная схема является экспериментальной и будет опробована в связи с пожеланиями региональных властей по увеличению количества матчей. Принятое нужно выполнять. Да, нынешняя схема была не самой удачной, но любой вариант имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Все забывают, что при ней команды получили возможность задействовать на первом этапе молодёжь без ущерба результату, а для таких клубов, как «Родина», вариант с разделением команд на «Запад» и «Восток» стал и вовсе спасительным. Ведь мы не в стабильной Швеции, где 5–6 лет играют по одной схеме: у нас другая совершенно иная логистика и разные возможности у каждого из клубов.Сейчас предложения по структуре нового чемпионата направлены в клубы и согласовываются с ними. В ФХМР будет специально создан экспертный совет, в который войдут представители клубов и специалисты. Они и будут анализировать и разбирать подобные вопросы. Наиболее сбалансированный вариант, на мой взгляд, – схема с двухкруговым турниром и плей-офф, в которой серии продолжаются до трёх побед.Кого реально ждать в Суперлиге в сезоне-2017/18? Во-первых, сыктывкарский «Строитель», завоевавший право вернуться в элиту. Также необходимо вернуть клубы с богатой историей: Абакан, Мурманск и Красногорск. Вместе с тем есть очевидные проблемы в Кирове и Казани. Будущее этих клубов в сложившейся экономической ситуации находится под вопросом, и важно сохранить их. «Рычагом» в работе по расширению Суперлиги до 16 клубов должны стать поручения Президента России, принятые по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ, состоявшегося в Казани. Но работа должна быть совместной — не только ФХМР, Министерства спорта РФ и региональных властей, но и самих клубов», — приводит слова Мяуса «Спорт-экспресс».