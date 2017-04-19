Тихонов: Резцова — великая спортсменка, но занимается неконструктивной критикой

Четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов осудил двукратную чемпионку ОИ по биатлону и олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Анфису Резцову за критику в адрес руководства Союза биатлонистов России, а также подчеркнул, что в стране действительно существует проблема допинга.

«Великая спортсменка, но сколько можно заниматься неконструктивной критикой. Такое впечатление, что она всё время переживает только за своих дочерей, а не за весь наш биатлон. Я решительно не понимаю её обвинений в нарушении спортивного принципа в биатлонной сборной. В ходе сезона все решения по составу принимались согласно принятых ещё осенью критериев отбора. Это касается и Виролайнен.

Мне непонятно, почему Прохорова и его шесть лет работы в отсутствие результата с бездарной командой Кущенко и Пака ты оправдываешь, а Кравцова постоянно критикуешь и говоришь, что рыба гниёт с головы. Во-первых, это распространённое заблуждение. Рыба не с головы гниёт, а с брюха.

Текущие результаты сейчас легко оправдать допинговыми скандалами. Но к этому надо было подготовиться. Везде я слышал одно и то же: «Допинга у нас нет, нас несправедливо обвиняют, кругом одна политика». Но надо разделять какие-то бездоказательные обвинения из доклада Макларена и реально доказанные положительные пробы, количество которых уже давно вышло за рамки здравого смысла.

Наконец, когда эти проблемы признал президент страны, сразу такие разговоры утихли. Мы подключили в антидопинговую комиссию режиссёров, писателей, политиков, космонавтов, но в итоге президент признал проблемы, о которых я говорил всё десятилетие», – написал Тихонов на своём официальном сайте.