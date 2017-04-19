Уйба: ФМБА нашло замену мельдонию

Глава Федерального медико-биологическое агентства Владимир Уйба сообщил, что ФМБА нашло замену мельдонию, которая превосходит препарат по своим свойствам. Всемирное антидопинговое агентство внесло мельдоний в список запрещённых веществ с 1 января 2016 года.

«Мы нашли замену мельдонию, несколько препаратов, не отнесённых к запрещённому списку Всемирным антидопинговым агентством и работающих лучше. Мельдоний уже не актуален», — приводит слова Уйбы «Интерфакс».

Уйба сказал, что не может объявить названия препаратов из-за закона об авторских правах.