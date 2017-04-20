Россиянин Мшвидобадзе завоевал золото ЧЕ по дзюдо в весе до 60 кг

Россиянин Роберт Мшвидобадзе одержал победу над болгарином Яниславом Герчевым в финальном поединке весовой категории до 60 кг на чемпионате Европы по дзюдо в Польше, став обладателем золотой медали. Герчеву соответственно досталась серебряная медаль. Бронзовые награды получили испанец Франсиско Гарригос и азербайджанец Орхан Сафаров.
Дзюдо. Чемпионат Европы. Варшава, Польша
Мужчины. До 60 кг
1. Роберт Мшвидобадзе (Россия).
2. Янислав Герчев (Болгария).
3. Франсиско Гарригос (Испания) и Орхан Сафаров (Азербайджан).