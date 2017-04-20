Экспертный совет Минспорта отметил, что российские биатлонисты не стоят на месте

В четверг, 20 апреля, в Москве состоялось заседание экспертного совета Министерства спорта РФ по поводу выступления сборной России по биатлону в завершившемся сезоне. Итоги заседания подвёл главный тренер сборной России Александр Касперович.

«Совет заслушал доклады тренеров, послушали о проблемах, которые существуют в командах, обсудили пути выхода из этих ситуаций. Мы имеем положительный сдвиг, если брать чемпионат мира, плюс четвёртые места на нём, которые могли превратиться в медали. В женском биатлоне мы фактически выступали вторым составом, нам очень сложно было бороться за медали. Мы в этом году добавили, не упали по скорости и стрелковой части, нашли и раскрыли Татьяну Акимову, я думаю, что девочки на следующий год добавят с приходом Юрловой и Старых.

В мужской биатлон пришёл Логинов, на которого было очень сильное давление на чемпионате мира, это уникальный спортсмен, который после двух лет неучастия имеет 14 подиумов. Члены экспертного совета отметили положительную динамику в выступлениях наших биатлонистов. Отмечено, что есть сдвиг к лучшему, мы не стоим на месте, у нас нет западения по скорости, движемся вперёд. Есть ряд показателей, которые невозможно улучшить за полгода, нужно время. Подтягиваем силовую подготовку и стрелковую часть", — приводит слова Касперовича ТАСС.