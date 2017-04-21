Американка Роллинс дисквалифицирована на год за нарушение антидопинговых правил

Американская легкоатлетка Брианна Роллинс, одержавшая победу на Олимпийских играх — 2016 в забеге на 100 метров с барьерами, дисквалифицирована на один год по решению антидопингового агентства США, сообщает пресс-служба USADA.

25-летняя спортсменка трижды не предоставила информацию о своём местонахождении в период с апреля по сентябрь 2016 года. Несмотря на то, что Роллинс восемь раз отчитывалась перед USADA в прошлом году, её признали виновной в нарушении правил организации.

«Три нарушения правил о предоставлении сведений о местонахождении спортсмена в течение года — это серьёзный проступок», — отметили в USADA.