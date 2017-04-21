Королькевич: никакой ясности с моим возвращением в сборную России нет

Владимир Королькевич прокомментировал информацию о намерении Правления Союза биатлонистов России назначить его на пост старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Давайте пока подождём с комментариями, никакой ясности пока нет. От меня в СБР просили предоставить определённую информацию, я это сделал. Теперь надо, думаю, пару дней подождать. Не надо сейчас никаких преждевременных комментариев», — приводит слова Королькевича «Прессбол».

Отметим, что Королькевич уже был старшим тренером женской сборной России с 2014 по 2015 годы.