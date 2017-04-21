Медведева: безумно рада, что смогла набрать 80 баллов в короткой программе

Российская фигуристка Евгения Медведева, являющаяся двукратной чемпионкой мира, рассказала о выступлении на турнире World Team Trophy в Токио и об обновлении своего мирового рекорда в короткой программе (80,85 баллов).

«Я безумно рада, что на международных соревнованиях смогла набрать в короткой программе за 80 баллов. Наконец-то это получилось. Я очень довольна этим результатом.

Любой турнир — это и эмоциональный выплеск, и физический, после чего есть небольшой спад. Но с этим надо справляться. Прошедших двух недель после Хельсинки мне хватило, чтобы подготовиться к World Team Trophy.

Во время проката я никогда не думаю о баллах, и перед прокатом не задумываюсь об этом и даже после. Это решение судей. Мое дело выйти и откататься — показать, на что способна, а дальше — решение за судьями.

Чувствовала ли я поддержку команды? Я слышала, как ребята визжали, пищали, кричали. Мне понравился момент после проката в «кисс энд край» — необычно, весело, и я получила удовольствие», — приводит слова Медведевой официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках.