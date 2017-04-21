Толоконский: 5-6 объектов Универсиады в Красноярске будут сданы уже в 2017 году

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский сообщил, что пять-шесть спортивных объектов зимней Универсиады 2019 года будут сданы уже в 2017 году, а также сказал, что на подготовку к соревнованиям было привлечено около 10 млрд рублей частных инвестиций.

«Подготовка к Универсиаде в полном разгаре, и уже в этом году мы начнём сдавать первые объекты: лыжный стадион, объекты в горнолыжном кластере Сопка, общежитие для волонтёров и другие. Всего у нас 34 объекта, и 5-6 из них будут сданы в 2017 году.

Всего в объекты инфраструктуры Универсиады вкладывается 50 млрд рублей. Это и федеральный, и краевой бюджет. Плюс порядка 10 млрд рублей частных инвестиций. Большая ледовая арена строится как раз за счёт частных инвестиций. Также новый аэропорт — это тоже небюджетные средства", — цитирует Толоконского ТАСС.