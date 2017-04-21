Тарасова/Морозов — 4-е в короткой программе на командном ЧМ. РФ вышла в лидеры

В Токио (Япония) продолжается командный чемпионат мира по фигурному катанию. Сборная России вышла в лидеры после короткой программы спортивных пар. Победители финала Гран-при Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли четвёртое место. Победу одержали французы Ванесса Джеймс и Морган Кипрес.
Фигурное катание. Командный чемпионат мира. Токио
Спортивные пары. Короткая программа
1. Ванесса Джеймс / Морган Кипрес (Франция) – 75,72.
2. Пен Чен / Цзин Ян (Китай) – 71,36.
3. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) – 69,56.
4. Евгения Тарасова / Владимир Морозов (Россия) – 66,37.
Общий зачёт
1. Россия – 53.
2. США – 51.
3. Япония – 51.
4. Китай – 43.
5. Канада – 41.
6. Франция – 31.