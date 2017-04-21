Тарасова: в короткой программе у нас просто не пошло

Российская фигуристка Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, прокомментировала прокат короткой программы на командном чемпионате мира в Токио. Дуэт занял четвёртое место.

«Просто не пошло. Понятно, что конец сезона. Но это больше ошибки технические, чем просто усталость. В плане техники недосмотрели. Хотя на тренировках всё было нормально. После чемпионата мира нам дали время немного передохнуть. Я смогла восстановиться. Половину швов на ноге уже сняли. Боль не особо чувствуется. Но я не обращаю на неё внимания», — цитирует Тарасову официальный сайт ФФККР.