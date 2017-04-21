Резцова — Тихонову: великий человек — не всегда далёкого ума

Двукратная чемпионка ОИ по биатлону и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Анфиса Резцова ответила четырёхкратному олимпийскому чемпиону Александру Тихонову, который назвал её высказывания о Союзе биатлонистов России «неконструктивной критикой».

«Великий человек – не всегда далёкого ума. Это я про Тихонова Александра Ивановича. Я волнуюсь не за своих дочерей, а за молодых спортсменок. Я – реалист, и Виролайнен заслуженно проходит в команду по всему сезону. Не знаю, из каких соображений Тихонов такое говорит. Причём тут мои дочери?! Я озвучила тех спортсменок, которые заслуживают прохода в команду по рейтингу. Я считаю своё высказывание объективным, не привязанным к каким-то фамилиям. Думаю, что и Виролайнен, и Резцова Кристина — одни из сильнейших в нашей сборной», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.