Урманов: официальные комментарии о Липницкой появятся в начале следующей недели

Олимпийский чемпион Алексей Урманов анонсировал новости о своей ученице — олимпийской чемпионке в команде Юлии Липницкой, получившей травму полгода тому назад, на начало следующей недели.

«Я бы не хотел забегать вперёд, что-то рассказывать, поскольку официальные комментарии появятся в начале следующей недели. Мы сделаем их по итогам нашей встречи, которая состоится в ближайшие выходные. Проговорим все вопросы, как мы будем двигаться дальше и так далее.

Что касается здоровья Юлии, в этом плане могу вас успокоить – со здоровьем всё гораздо лучше. Но мне хочется услышать от неё не по телефону, а при личной встрече, что мы будем делать дальше», — приводит слова Урманова «Спорт Бизнес Online».