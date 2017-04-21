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Урманов: официальные комментарии о Липницкой появятся в начале следующей недели

21 апреля 2017, пятница. 23:34. Другие

Олимпийский чемпион Алексей Урманов анонсировал новости о своей ученице — олимпийской чемпионке в команде Юлии Липницкой, получившей травму полгода тому назад, на начало следующей недели.

«Я бы не хотел забегать вперёд, что-то рассказывать, поскольку официальные комментарии появятся в начале следующей недели. Мы сделаем их по итогам нашей встречи, которая состоится в ближайшие выходные. Проговорим все вопросы, как мы будем двигаться дальше и так далее.

Что касается здоровья Юлии, в этом плане могу вас успокоить – со здоровьем всё гораздо лучше. Но мне хочется услышать от неё не по телефону, а при личной встрече, что мы будем делать дальше», — приводит слова Урманова «Спорт Бизнес Online».

Источник: Спорт Бизнес Online Сообщить об ошибке
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Юлия Липницкая
Новости. Другие
21 апреля 2017, пятница
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