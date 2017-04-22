Голоцуцков: за такие деньги у Плющенко должен быть отбор с прицелом на медали ОИ

Заслуженный мастер спорта России, призёр Олимпийских игр по спортивной гимнастике Антон Голоцуцков прокомментировал высокую стоимость обучения в школе фигурного катания Евгения Плющенко, которая достигает 150 тыс. рублей в месяц.

«Я не поверил этой информации. Мне кажется, у нас люди не готовы платить столько за тренировки.

Я не продаю чемпионство, я даю возможность стать здоровым. Думаю, родители, которые приводят к нам своих детей, понимают, что лишь 1% остаётся в профессиональном спорте. Гимнастика является базовым видом спорта. После этого ребёнка можно отдать в любой другой спорт. После гимнастики он чувствует своё тело, укрепляет мышечный корсет, то есть готов войти в нелёгкую взрослую жизнь. У меня месячный абонемент стоит 4 тыс. рублей — это одно занятие в неделю, а персональная тренировка стоит 2,5 тыс.

За такие деньги у Плющенко должен быть жёсткий отбор с прицелом на победу на чемпионатах мира, медали на Олимпиаде. Может, у Плющенко всё схвачено (смеётся)», — приводит слова Голоцуцкова «Спорт FM».