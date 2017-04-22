Крамер: мне непонятны политические дискуссии ВАДА

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер прокомментировал затянувшуюся ситуацию с отстранением шести российских лыжников.

«Для меня всё предельно ясно. У нас нет положительных допинг-проб. Мне не очень понятно, почему отстранение последовало до расследования. Когда мы видим другие случаи, там всё проходит нормально. Сначала проводится расследование, потом выносится решение. Ребятам очень тяжело. Они не понимают, в чём они виноваты и почему их отстранили на такой долгий период. Ситуация безумная! Надеюсь, решение будет принято в кратчайшие сроки.

Мне непонятны политические дискуссии ВАДА. Во всей этой ситуации слишком много мнений и сторон: ВАДА, FIS, МОК. И у каждой свои претензии. Поэтому непонятно, кому что нужно. Сначала спортсменов дисквалифицируют, только потом предоставляют документы и до сих пор не проводят расследование… Повторюсь, это безумие!» — приводит слова Крамера sportbox.ru