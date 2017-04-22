Гребёнкина: цена занятий в школе Плющенко высока даже для Москвы

Экс-фигуристка, руководитель собственной школы катания Анастасия Грёбенкина прокомментировала высокую стоимость обучения в школе Евгения Плющенко, которая достигает 150 тысяч рублей в месяц.

«Готовы ли родители платить 150 тысяч рублей в месяц? Если будет результат, то родители не пожалеют никаких денег. По словам Рудковской (супруга Плющенко — прим. ред.), при переучёте на одно занятие получается 2 тысячи рублей, и два раза в неделю по 2 тысячи — это нормально. Но с учетом того, что профессиональным спортсменам надо очень много работать, по несколько тренировок в день, то выкидывать в день по 10 тысяч рублей будет многовато. Даже по среднему уровню заработка в Москве это дороговато.

В моей школе абонемент стоит 5-7 тысяч рублей в месяц — он на восемь занятий. Но у меня школа нацелена на досуг, массовое развитие катания», — заявила Гребенкина в интервью «Спорт FM».