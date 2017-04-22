Минибаев и Бондарь — третьи в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии

Россияне Виктор Минибаев и Александр Бондарь стали третьими в синхронных прыжках с вышки на этапе Мировой серии по прыжкам в воду в Уинсоре. Победили китайцы Чен Айшен и Ян Хао. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовали китаянки Рен Цян и Си Яцзи, а россиянки Юлия Тимошинина и Валерия Белова стали шестыми.

Прыжки в воду. Мировая серия. Четвёртый этап. Уинсор, Канада

Мужчины. Вышка. Синхронные прыжки

1. Чен Айшен/Ян Хао (Китай) – 477,84.

2. Патрик Хаусдинг/Саша Кляйн (Германия) – 430,68.

3. Виктор Минибаев/Александр Бондарь (Россия) – 422,16.

Женщины

Трамплин, 3 м. Синхронные прыжки

1. Ши Тинмао/Чан Яни (Китай) – 310,80.

2. Дженнифер Абель/Мелисса Ситрини (Канада) – 305,52.

3. Эстер Цин/Анабель Смит (Австралия) – 299,70.



Вышка. Синхронные прыжки

1. Рен Цян/Си Яцзи (Китай) – 336,66.

2. Нур Сабри/Панделела Пам (Малайзия) – 298,80.

3. Тоня Коуч/Лу Толсон (Великобритания) – 298,62…

6. Юлия Тимошинина/Валерия Белова (Россия) – 268,14.