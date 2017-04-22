Соловьёв: в этом сезоне мы с Бобровой сдвинулись с мёртвой точки

Российски фигурист Дмитрий Соловьёв, выступающий в танцах на льду вместе с Екатериной Бобровой, прокомментировал итоги сезона для своего дуэта, а также рассказал о планах по подготовке к следующему соревновательному периоду.

«Мы очень много работали в этом сезоне, сдвинулись с мёртвой точки и, как мне кажется, движемся вперёд. В следующем сезоне будем готовы к новым испытаниям, верим, что новые программы будут интересными, с ними на Олимпиаде мы покажем свой максимум. Сейчас я оцениваю нашу форму на 70 процентов, а собранность на 90. Собранность даёт уверенность, но вследствие неоптимальной формы, поскольку это концовка сезона, вылезают ошибки. Но в целом мы довольны сезоном. На чемпионате мира в Хельсинки были третьими по произвольной программе.

В планах постановка новых программ. Отдохнем денек, другой, приведем себя в порядок, разберем чемоданы и выйдем на лед, чтобы изобретать программы, думать над музыкой в коротком танце. Привлечем нового хореографа. Пока его имя разглашать не буду. Сергей Петухов останется нашим основным хореографом", — приводит слова Соловьёва официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.