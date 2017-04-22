Сочи, Сеул и Солт-Лейк-Сити подали заявки на проведение ЧМ-2020 по шорт-треку

Сочи претендует на право провести чемпионат мира по шорт-треку в сезоне-2019/20, сообщает официальный сайт Международного союза конькобежцев. Также заявки на участие в борьбе за звание столицы соревнований подали Сеул (Южная Корея) и Солт-Лейк-Сити (США).

Соревнования должны пройти с 13 по 15 марта 2020 года. Срок подачи заявок истёк 15 апреля 2017 года. Чемпионат мира по шорт-треку в 2015 году прошёл в Москве.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в декабре продлил санкции в отношении России, предусматривающие запрет на проведение в стране международных соревнований.