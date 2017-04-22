Биатлонист Цветков примет участие в Лондонском марафоне

Чемпион мира по биатлону в эстафетной гонке россиянин Максим Цветков рассказал, что примет участие в Лондонском марафоне, который пройдёт в столице Великобритании в воскресенье, 23 апреля.

«23 апреля стартую 42 км в Лондоне. Может, есть среди подписчиков такие же? Пишите в Директ, бежим вместе», — написал Цветков на своей странице в сети «Инстаграм».

В завершившемся сезоне Цветков занял 19-е место в итоговом общем зачёте Кубка мира. На этапе в Эстердсунде Максим занял второе место в гонке преследования.