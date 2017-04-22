Боброва: мы с Соловьёвым достойно провели сезон, не считая командного ЧМ

Российская фигуристка Екатерина Боброва, выступающая в танцах на льду в паре с Дмитрием Соловьёвым, подвела итоги завершившегося сезона.

«Действительно, этот сезон получился очень насыщенным. Впервые за 16 лет совместной карьеры в спорте мы прошли за год 10 стартов, а с прокатами 11. И как сказал Дима, учитывая, что последние три года мы завершали сезон в конце января, то сейчас кататься и выступать в конце апреля очень непросто. Да, для нас это некий вызов. На это ушло очень много сил. Если на чемпионате мира нам хватило энергии, чтобы откатать программы хорошо, то здесь это было непросто. Мы попытались выжать из ситуации максимум и опыта набраться. Словом, сделали всё, что могли. Мы достойно провели сезон, не считая этого старта в Японии. Сейчас вернёмся в Москву, начнём готовиться к следующему сезону.

Между чемпионатами Европы и мира мы поработали над постановкой произвольной программы с новым хореографом. Но я думаю, что программа всё-таки немного будет меняться, потому что мы всё делали очень быстро, чтобы не терять время. Получился такой макет программы, который где-то усложним, немного доделаем, переделаем. Но в целом программа нам нравится», — приводит слова Бобровой официальный сайт ФФККР.