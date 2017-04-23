Американцы выиграли эстафету 4 х 100 м на ЧМ на Багамских Островах

Мужская сборная США выиграла эстафету 4 x 100 метров на чемпионате мира на Багамских Островах. Среди женщин в эстафете 4 х 200 метров первенствовали представительницы Ямайки, а эстафету 4 х 800 метров выиграли американки.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира по эстафетному бегу. Багамские Острова
Мужчины. 4 х 100 м
1. США — 38,43.
2. Барбадос — 39,18.
3. Китай — 39,22.
Женщины. 4 х 200 м
1. Ямайка — 1.29,04.
2. Германия — 1.30,68.
3. США — 1.30,87.
Женщины. 4 х 800 м
1. США — 8.16,36.
2. Беларусь — 8.20,07.
3. Австралия — 8.21,08.