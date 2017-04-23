Мельникова: на ЧЕ я поверила во фразу «надежда умирает последней»

Российская спортивная гимнастка Ангелина Мельникова прокомментировала свою победу в вольных упражнениях на чемпионате Европы в Румынии.

«Я не могу в это поверить! Сегодня я стала чемпионкой Европы! И этот гимн прозвучал сегодня для всей страны! Хочу сказать спасибо всем тренерам, которые работали со мной! Я так горжусь, что у меня есть такие люди! Отдельное спасибо моему хореографу Ольге Буровой за такие вольные. Вы говорили, что это будет что-то! Так и было! Спасибо всем, кто за меня болел, за все ваши добрые слова поддержки! Я вас очень люблю! Без вас бы ничего не было! И ещё я поверила во фразу «надежда умирает последней»! Спасибо, спасибо и ещё раз спасибо!» — написала Мельникова на своей странице в «Инстаграме».