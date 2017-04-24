Борец Богомоев получил разрыв селезёнки в массовой драке в Иркутской области

Многократный победитель чемпионатов России по вольной борьбе, обладатель Кубка мира Александр Богомоев прооперирован в одной из больниц Иркутской области и находится в реанимации после инцидента, произошедшего 23 апреля в посёлке Усть-Ордынский, сообщает «Лайф».

На банкете после турнира «Сила традиций» разразился конфликт между тренером по борьбе Баиром Ильиным и депутатом районной думы Антоном Асалхановым, который перерос в массовую драку. В результате Ильин получил проникающие ранения лёгкого и почки, а Асалханов несерьёзные ножевые ранения, также у него ушибленная рана головы, нанесенная обухом топора.

Богомоев получил тупую травму живота ударом трубы, после чего у него произошёл разрыв селезёнки и большая кровопотеря. Расследованием инцидента занимаются следователи СКР.