МОК лишил Чернову бронзовой медали Олимпиады-2008 в семиборье

Международный олимпийский комитет объявил о дисквалификации российской легкоатлетки Татьяны Черновой и аннулировании её результата на Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где она заняла третье место в семиборье и завоевала бронзовую медаль.

Такое решение было принято на основании положительного результата перевроверки допинг-пробы спортсменки на запрещённое вещество туринабол.

МОК уведомил Олимпийский комитет России о необходимости как можно скорее вернуть медаль, а также значок и диплом медалистки Олимпийских игр.