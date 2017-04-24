Перед матчем плей-офф гандбольной Суперлиги на арене в Краснодаре погас свет

Сегодня, 24 апреля, за несколько минут до начала решающей встречи за выход в полуфинал плей-офф женской гандбольной Суперлиги в Краснодаре «Кубань» — «Динамо-Синара» (Волгоград) на арене отключилось электричество. Предположительная причина — выход из строя подстанции.

Начало матча было отложено на некоторое время, но в данный момент игра всё-таки началась. Краснодарские подопечные главного тренера женской сборной России Евгения Трефилова проиграли первую игру в Волгограде, но ответную встречу в Краснодаре выиграли. Победитель третьего матча выйдет в полуфинал чемпионата России.