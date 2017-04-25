«ВВА-Подмосковье» выиграл первый тур ЧР по регби-7

«ВВА-Подмосковье» из Монино выиграл первый тур чемпионата России по регби-7, который проходил в Алуште.
В полуфинале регбисты из «ВВА-Подмосковье» обыграли РЦСП по ИВС из Краснодара со счётом 28:7, а в финале победили «Кубань» — 22:15. В матче за третье место «Красный Яр» нанёс поражение РЦСП по ИВС со счётом 26:14.
При этом «Красный Яр» и «Енисей-СТМ» выступали в Сочи молодёжными составами.
Регби-7. Чемпионат России. Алушта, Крым
Финал
«ВВА-Подмосковье» (Монино) — «Кубань» (Краснодар) — 22:15.
Второй и третий туры чемпионата России состоятся в октябре.