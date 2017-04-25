Две российские смешанные пары вышли в 1/8 финала ЧЕ по бадминтону

Российские пары Евгений Дрёмин/Евгения Димова и Виталий Дуркин/Нина Вислова пробились в 1/8 финала чемпионата Европы по бадминтону, который проходит в Дании. В 1/16 финала Дрёмин и Димова одержали победу над бельгийцами Элиасом Браке и Лизой Жаке со счётом 21:14, 21:14, а Дуркин и Вислова разгромили киприота Кириакоса Писсиса и гречанку Иоанну Карапетриду — 21:5, 21:6.

Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг, Дания

Микст. 1/16 финала

Евгений Дрёмин/Евгения Димова (Россия) — Элиас Браке/Лиза Жаке — 21:14, 21:14.

Виталий Дуркин/Нина Вислова (Россия) — Кириакос Писсис (Кипр)/Иоанна Карапетрида (Греция) — 21:5, 21:6.