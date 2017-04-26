Борец Богомоев будет переведён в Иркутскую областную клиническую больницу

Борец вольного стиля Александр Богомоев, находящийся в реанимации после драки в посёлке Усть-Ордынский, будет переведён в Иркутскую областную клиническую больницу, сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения Иркутской области. Ранее в областной центр был доставлен тренер по вольной борьбе Баир Ильин, также пострадавший во время драки.

Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства произошедшего.

«Чемпион Александр Богомоев поступил в больницу с ушибом головного мозга и тупой травмой брюшной полости в воскресенье после обеда. Врачи после оперативных действий с тренером были в состоянии боевой готовности, и после определения диагноза «разрыв селезёнки» спортсмену была проведена необходимая операция. На сегодняшний момент состояние пациента оценивается как стабильное, с положительной динамикой. Также пациента решено перевести в Иркутскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.