Абрамов: МФК «Спартак» рассчитывал на большее — играть в финале как минимум

Нападающий МФК «Спартак» Сергей Абрамов оценил выступление команды в завершившемся розыгрыше Высшей лиги чемпионата России по мини-футболу. Столичный коллектив стал обладателем бронзовых наград.

«Итог у нас тот же, что и в прошлом году, – третье место. Говорю об этом с сожалением, потому что рассчитывали на большее – играть в финале как минимум. В 2016-м уступили в полуфинале «Ишиму» по пенальти, на этот раз – в основное время дублёрам КПРФ.

Честно говоря, в раздевалке особо ничего не говорили. Настроение после полуфинала было не то. Договорились выложиться, сыграть друг за друга. Спортивная жизнь переменчива, возможно, для кого-то это был последний матч за «Спартак». Надеюсь, хоть как-то смогли порадовать этим результатом своих болельщиков. Ещё раз мы убедились, что первое место в своём дивизионе ещё ничего не значит. Все участники финала – достойные соперники», — цитирует Абрамова официальный сайт клуба.