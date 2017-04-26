ВАДА ответило на критику Мутко о «туринаболе, который можно найти в кофе»

Всемирное антидопинговое агентство ответило на критику вице-премьера РФ Виталия Мутко, который на минувшей неделе выразил недовольство методом выявления запрещённого вещества туринабола в допинг-пробах, разработанным бывшим главой Московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым. Мутко, в частности сказал: «Есть эксперты, которые считают, что этот метод абсолютно некорректен. По этому методу можно найти туринабол в кофе и дисквалифицировать спортсмена».

«Туринабол — синтетический анаболический стероид, разработанный фармацевтической компанией. У нас нет информации и его природном происхождении. За многие годы мы протестировали сотни тысяч проб мочи людей, которые пили кофе, и никаких следов туринабола или метаболитов туринабола не нашли», — цитирует заявление ВАДА Inside the Games.