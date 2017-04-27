Борзаковский: почему я обязан вступать в группу «Скажи нет допингу»?

Главный тренер сборной России по лёгкой атлетике Юрий Борзаковский признался, что считает неправильным указание Международной ассоциации легкоатлетических федераций вступить в соцсети в группу «Скажи нет допингу».

«Меня нет в „ВКонтакте“. И из отчёта я впервые узнал об этой группе. Почему я обязан туда вступать? Это моя личная жизнь. Конечно, я за чистый спорт и в России, и в мире. Но что касается этих высказываний, я поддерживаю всё насчёт восстановления ВФЛА, но такие указания неправильны», — приводит слова Борзаковского «Р-Спорт».