Саночник Перетягин может стать тренером сборной России

Тренерский штаб сборной России по санному спорту определил состав команды для подготовки к сезону-2017/18. Отметим, что в этот список не вошёл вице-чемпион Европы—2015 Александр Перетягин. 25-летний спортсмен получил предложение войти в тренерский штаб российской команды, сообщает ТАСС.

Санный спорт. Состав сборной России на сезон-2017/18

Мужчины. Одноместные сани: Роман Репилов, Семён Павличенко, Степан Фёдоров, Александр Горбацевич и Максим Аравин;

Мужчины. Двойки: Александр Денисьев / Владислав Антонов, Андрей Богданов / Андрей Медведев, Станислав Мальцев / Олег Фасхутдинов и Всеволод Кашкин / Константин Коршунов;

Женщины: Татьяна Иванова, Виктория Демченко, Екатерина Батурина, Екатерина Катникова и Олеся Михайленко.