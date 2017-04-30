Хингис: 10 лет назад я был фаворитом в финале с Селби, а теперь я — аутсайдер

Четырёхкратный чемпион мира по снукеру шотландец Джон Хиггинс поделился впечатлениями от выхода в финал планетарного форума-2017, где его соперником станет действующий чемпион мира англичанин Марк Селби.

«Я чувствую себя хорошо и готов к финалу. Это последний матч сезона, так что я собираюсь отдать все силы и сделать всё, что от меня зависит. Посмотрим, как всё сложится. Мне, безусловно, нужно сыграть на более высоком уровне, чтобы иметь шансы на успех в матче с Марком.

В 2007 году я был явным фаворитом в финале чемпионата мира против Селби, но сейчас, десять лет спустя, все называют фаворитом его, а я — аутсайдер. Я буду нервничать, несмотря на опыт. С годами всё сложнее справляться с нервами и контролировать эмоции. Думаю, с началом матча я успокоюсь. Надеюсь, мы проведём интересный и хороший финал", — приводит слова Хиггинса The Guardian.