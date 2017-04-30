Крамник поднялся на третью строчку в рейтинге ФИДЕ

Российский гроссмейстер Владимир Крамник поднялся с четвёртой на третью строчку в рейтинге ФИДЕ, который в обновлённом варианте был опубликован на официальном сайте организации.

Лидировать продолжает действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, а второе место у американца Уэсли Со. Ещё один россиянин Сергей Карякин опустился с восьмой позиции на десятую.

В женском рейтинге первая тройка осталась без изменений — лидирует китаянка Хоу Ифань, второе место занимает её соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, а замыкает тройку лидеров украинка Анна Музычук. Лучший российский результат — седьмое место Александры Костенюк.

Шахматы. Рейтинг ФИДЕ. Мужчины

1. Магнус Карлсен (Норвегия) — 2832.

2. Уэсли Со (США) — 2815.

3. Владимир Крамник (Россия) — 2811...

10. Сергей Карякин (Россия) — 2783.

Женщины

1. Хоу Ифань (Китай) — 2652.

2. Цзюй Вэньцзюнь (Китай) — 2594.

3. Анна Музычук (Украина) — 2570…

7. Алексанжра Костенюк (Россия) — 2540.