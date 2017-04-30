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Созыкин и Грибанов стали шестыми на «Йерской регате» в классе «470»

30 апреля 2017, воскресенье. 17:56. Другие

Во Франции завершился второй этап Кубка мира по парусному спорту в олимпийских классах яхт – «Йерская регата». Бронзовые призёры чемпионата мира 2015 года в классе «470» россияне Павел Созыкин и Денис Грибанов в заключительной медальной гонке стали третьими, благодаря чему сумели подняться в итоговом зачёте на шестую позицию. Победили австралийцы Белчер и Райан.

В том же классе яхт среди женщин первенствовали голландки Зегерс и Ван Вин. Россиянки Алиса Кирилюк и Анжелика Черняховская завершили регату на 15-й позиции.

Парусный спорт. Кубок мира. Второй этап. «Йерская регата». Франция

«470». Мужчины. Итоговая классификация

1. Белчер / Райан (Австралия) – 18.

2. Фок / Дакхаммар (Швеция) – 52.

3. Мантис / Кагиалис (Греция) – 73…

6. Павел Созыкин / Денис Грибанов (Россия) – 100.

Женщины. Итоговая классификация

1. Зегерс / Ван Вин (Нидерланды) – 30.

2. Мас Депарес / Кантеро Рейна (Испания) – 55.

3. Фахрни / Зигенталер (Швейцария) – 55…

15. Алиса Кирилюк / Анжелика Черняховская (Россия) – 127.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Другие
30 апреля 2017, воскресенье
17:56 Созыкин и Грибанов стали шестыми на «Йерской регате» в классе «470»
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