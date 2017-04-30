Ватерполисты волгоградского «Спартака» выиграли Кубок России

Ватерполисты волгоградского «Спартака» одержали победу над казанским «Синтезом» со счётом 10:9 в финальном матче Кубка России сезона-2016/17.

Матч проходил в упорной борьбе, и команды были вынуждены провести серию послематчевых пенальти, чтобы определить обладателя трофея. Таким образом, «Спартак» стал уже 12-кратным обладателем трофея.

В матче за третье место московское «Динамо» обыграло казанский «Синтез-УОР» со счётом 16:5.

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«Синтез» (Казань) — «Спартак» (Волгоград) — 10:9 (1:0, 2:5, 2:0, 1:1, 4:3 – по пенальти).