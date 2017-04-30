Датчане выиграли общекомандный зачёт на ЧЕ по бадминтону в Колдинге

Сборная Дании победила в общекомандном зачёте на чемпионате Европы, который проходил в Колдинге. Датчане завоевали два золота, три серебра и пять бронзовых медалей. Вторыми стали представители Великобритании, которые стали обладателями двух золотых и одной бронзовой награды, а замкнули тройку лидеров испанцы, которые записали себе в актив одно золото. Россияне разделили шестое место со сборными Франции, Швейцарии и Ирландии, которые также стали обладателями одной бронзы.

Бадминтон. Чемпионат Европы. Колдинг, Дания

Общекомандный зачёт

1. Дания — 2-3-5.

2. Великобритания — 2-0-1.

3. Испания — 1-0-0…

6-8. Россиия, Франция, Швейцария и Ирландия — по 0-0-1.