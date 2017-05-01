Брюсов переизбран вице-президентом UWW-Europe

В Нови-Саде (Сербия) состоялась Генеральная ассамблея Европейского комитета борьбы (UWW-Europe), участие в которой приняли делегаты из 39 стран. Основным вопросом в её повестке были выборы президента UWW-Europe и членов исполкома организации.

Места в исполкоме UWW-Europe в качестве вице-президентов сохранили заместитель председателя попечительского совета ФСБР, глава комиссии «Спорт для всех» Объединённого мира борьбы Георгий Брюсов, а также Дина Харенко (Украина), Теодорос Хамакос (Греция) и Карл-Мартин Дитманн (Германия). Новыми членами исполкома избраны Желько Трайкович (Сербия) и Равзан Пиркалибу (Румыния).

Члены исполкома единогласно выбрали президентом UWW-Europe Цено Ценова (Болгария), который возглавляет европейский комитет с 1996 года. Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Медведь (Беларусь) стал почётным президентом UWW-Europe, сообщает официальный сайт ФСБР.