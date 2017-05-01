Савинова-Фарносова может лишиться звания лучшей легкоатлетки Европы 2011 года

Российская бегунья Мария Савинова-Фарносова, дисквалифицированная за нарушение антидопинговых правил, может быть лишена звания лучшей легкоатлетки Европы 2011 года.

Совет Европейской легкоатлетической ассоциации поддержал ряд инициатив проектной группы, которые направлены на ужесточение наказаний за приём допинга. В частности, принято предложение лишать спортсменов званий лучших легкоатлетов Европы после проведённой правовой экспертизы.

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций рассмотрит поправки совета Европейской легкоатлетической ассоциации в августе.

30 марта Савинова-Фарносова подала апелляцию в CAS на решение дисквалифицировать её на четыре года за нарушение антидопинговых правил.