Тражукова стала пятой на ЧЕ по женской борьбе в Нови-Саде в весе до 63 кг

Полячка Моника Ева Михалик в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Нови-Саде (Сербия) в весовой категории до 63 кг победила Таибу Юсейн из Болгарии. Бронзовые награды в активе украинки Юлии Ткач и итальянки Сары Да Кол. Россиянка Инна Тражукова в схватке за бронзу уступила Ткач на туше.

Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия

Женщины. Весовая категория до 63 кг

1. Моника Ева Михалик (Польша).

2. Таиба Юсейн (Болгария).

3. Юлия Ткач (Украина).

3. Сара Да Кол (Италия).

5. Инна Тражукова (Россия).