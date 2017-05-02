Тражукова стала пятой на ЧЕ по женской борьбе в Нови-Саде в весе до 63 кг

Полячка Моника Ева Михалик в финале чемпионата Европы по женской борьбе в Нови-Саде (Сербия) в весовой категории до 63 кг победила Таибу Юсейн из Болгарии. Бронзовые награды в активе украинки Юлии Ткач и итальянки Сары Да Кол. Россиянка Инна Тражукова в схватке за бронзу уступила Ткач на туше.
Борьба. Чемпионат Европы. Нови-Сад, Сербия
Женщины. Весовая категория до 63 кг
1. Моника Ева Михалик (Польша).
2. Таиба Юсейн (Болгария).
3. Юлия Ткач (Украина).
3. Сара Да Кол (Италия).
5. Инна Тражукова (Россия).