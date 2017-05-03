Куруглиев: получается, я был на грани снятия с финала?

Россиянин Даурен Куруглиев, победивший на чемпионате Европы по вольной борьбе в Нови-Саде в весовой категории до 86 кг, признался, что не знал о новом правиле, согласно которому спортсмен снимается с соревнований, если у него началось кровотечение и оно суммарно длится более четырёх минут. В финальной схватке с борцом из Азербайджана Александром Гостиевым у Даурена пошла кровь, и помощь ему оказывалась более трёх минут.

«Я даже не знал, что ввели это правило. Даже не ожидал, что всё так серьёзно. Получается, я был на грани снятия с финала? А я думаю, чего это Дзамболат Ильич меня успокаивает, говорит: не нервничай, осталась минута, нужно добороться, довести, потерпеть… Ради победы приходится чем-то жертвовать. Вот уже четвёртый год мы этот вес никому не отдаём — Абдулрашид Садулаев, Шамиль Кудиямагомедов и вот я… Надеюсь, что и не отдадим!» — цитирует Куруглиева официальный сайт ФСБР.