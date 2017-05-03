ВФЛА: Чермошанская, Омарова, Цирихов признали факт приёма допинга

Всероссийская федерация лёгкой атлетики сообщила, что Юлия Чермошанская, Анна Омарова и Сослан Цирихов признали факты нарушения ими антидопинговых правил. Добровольные признания санкций спортсменами ратифицированы Дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА.

Юлия Чермошанская (бег) дисквалифицирована на 2 года (с 1 июля 2016 года). В результате повторной проверки пробы спортсменки, взятой на Олимпийских играх в Пекине 2008 года, были обнаружены запрещённые субстанции – туринабол и станозолол. Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 20 августа 2008 года по 19 августа 2010 года.

Анна Омарова (толкание ядра) дисквалифицирована на 2 года (с 28 марта 2017 года). В результате повторной проверки пробы спортсменки, взятой на чемпионате мира 2011 года в Тэгу, была обнаружена запрещённая субстанция – туринабол. Аннулированию подлежат результаты спортсменки с 29 августа 2011 года по 28 августа 2013 года.

Сослан Цирихов (толкание ядра) дисквалифицирован на 2 года с 29 марта 2017 года. Повторная проверка пробы спортсмена, взятая на чемпионате мира по легкой атлетике в Москве 2013 года, показала положительный результат на наличие туринабола. Аннулированию подлежат результаты спортсмена с 15 августа 2013 по 14 августа 2015 года.