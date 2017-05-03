МФК «Спартак» победил «Ленком» на Кубке губернатора Иркутской области

Мини-футбольный клуб «Спартак» (Москва) во втором туре Кубка губернатора Иркутской области разгромил «Ленком» (Иркутск) со счётом 6:0. Голами в составе столичной команды отметились Вадим Цай (дважды), Юрий Циммерман, Сергей Волошин, Сергей Попов и играющий тренер красно-белых Андрей Цуканов, сообщает официальный сайт «Спартака».

Накануне московский клуб в матче первого тура обыграл иркутский «Сантэл» со счётом 4:3. Сегодня же «Спартак» проведёт встречу третьего тура — с «Ларой» (Улан-Удэ).

В четвертьфинал Кубка губернатора Иркутской области выйдут две команды из каждой из трёх групп и две лучшие среди занявших третьи места.