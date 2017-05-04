Мамиашвили: Болтукаев — это пример того, как проиграть не стыдно

Президент Федерации спортивной борьбы России, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили прокомментировал поражение Анзора Болтукаева в финале чемпионата Европы по вольной борьбе в Сербии от турка Ризы Йылдырима в категории до 97 кг. В решающей схватке россиянин получил травму колена.

«Сегодняшний пример Анзора Болтукаева — это пример того, как проиграть не стыдно. Представьте, соточку весит Болт, соточку весит его соперник, неудачно наступил — и ты под колоссальной нагрузкой. От травм никто не застрахован — полетело колено. Бывает, что сделать, получил травму — снимайся с соревнований. Но Анзор боролся, Анзор искал свой шанс, даже заработал балл за активность. Анзор сражался. Никаких претензий — его можно только поддержать», — цитирует Мамиашвили официальный сайт ФСБР.