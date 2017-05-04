ОКР: в конвенции ЮНЕСКО надо закрепить уход от общей ответственности за допинг

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков 3 мая провёл встречу с делегацией ЮНЕСКО и рассказал о мерах по борьбе с допингом в российском спорте. Участие во встрече также приняли почётный вице-президент ОКР Виктор Хоточкин, советник президента ОКР по международным вопросам Валерий Воробьёв и заместитель руководителя управления международных связей ОКР Алексей Слаутин.

Стороны согласились с необходимостью внесения в текст конвенции ЮНЕСКО ряда положений о недопустимости коллективной ответственности за нарушение антидопинговых правил отдельными спортсменами и защите интересов чистых спортсменов, сообщает официальный сайт ОКР.

Представители ЮНЕСКО также провели переговоры с руководством министерства спорта, РУСАДА и Паралимпийского комитета России.