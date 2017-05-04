Чупков: бронза на ОИ-2016 была одним из лучших моментов в моей жизни

Бронзовый призёр Олимпийских игр—2016 в плавании брассом на 200 м россиянин Антон Чупков вспомнил свои выступления на турнире.

«Выступать было сложно, потому что полуфинальные и финальные заплывы начинались в 22:00 по местному времени, а я никогда не плыл в таком вечернем режиме. Было очень тяжело. Когда ждал стартов, уже не было сил, и реально засыпал. Но так хорошо получилось, что попал в финал. А перед финалом я сказал, что уже всё, надо выложиться по полной.

В итоге это был один из лучших моментов в моей жизни — я посмотрел и увидел, что буду на пьедестале. Это было счастье и гордость за страну. Очень хотелось поскорее домой, в Россию. Было здорово, что меня приехала встречать мама и наконец-то меня обняла», — рассказал Чупков в интервью пресс-службе Олимпийского комитета России.