Четыре российские пятиборки прошли квалификацию на этапе КМ в Венгрии

В Кечкемете (Венгрия) стартовал третий этап Кубка мира по современному пятиборью. По итогам женской квалификации все четыре представительницы вышли в финал соревнований.

В отборочном турнире Гульназ Губайдуллина стала лучшей в своей группе, набрав 1021 очко, Екатерина Хураськина заняла второе место (1012), Анна Буряк (998) и Ульяна Баташова (1017) в своих группах стали пятыми.

Финал женских соревнований пройдёт 6 мая. Сегодня же пройдёт квалификация у мужчин, а 7 мая состоится финал. 8 мая этап завершится смешанной эстафетой.