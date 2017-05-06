«Сибиряк» разгромил «Прогресс» в первом матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

Новосибирский «Сибиряк» в первом матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по мини-футболу на своей площадке победил глазовский «Прогресс» со счётом 6:1. Вторая встреча пройдёт в воскресенье, 7 мая.
Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. 1/4 финала. Первый матч
«Сибиряк» (Новосибирск) — «Прогресс» (Глазов) — 6:1 (4:0)
Голы: Лео Сантана, 11 (1:0), Покотыло, 14 (2:0), Жоан, 16 (3:0), Жоан, 22 (4:0, 10м), Волынюк, 37 (5:0), Покотыло, 46 (6:0), Разуванов, 47 (6:1)
Счёт в серии: 1-0.