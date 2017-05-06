«Сибиряк» разгромил «Прогресс» в первом матче 1/4 финала ЧР по мини-футболу

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Путин: Россия готова к сотрудничеству с ВАДА и МОК в вопросах борьбы с допингом

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Кипчоге пробежал марафон в Монце на 2 минуты 23 секунды быстрее мирового рекорда

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Спортивный директор Bardiani CSF: мы рассержены поступками Руффони и Пирацци

Кто, на ваш взгляд, должен усилить тренерский штаб женской сборной России по биатлону?

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