Сурков — в финале ЧЕ по греко-римской борьбе, Семёнов и Щур поспорят за бронзу

Россиянин Артём Сурков вышел в финал чемпионата Европы по греко-римской борьбе в Нови-Саде (Сербия) в весовой категории до 66 кг. На пути к решающей схватке Артём победил грузина Гоги Гогиберашвили – 7:4, поляка Матеуша Бернатека – 5:1 и турка Атакана Юкселя – 2:0.

В весе до 59 кг Мингиян Семёнов победил молдованина Дониора Исламова – 9:0 и азербайджанца Талеха Маммадова – 3:0, но в полуфинале уступил болгарину Иво Ангелову – 2:3 и теперь поспорит за бронзу. В категории до 130 кг Виталий Щур на старте уступил венгру Балинту Ламу – 3:4, но в утешительном раунде был сильнее армянина Вачика Егиазаряна – 4:0 и также сохранил шанс на бронзовую медаль. В весовой категории до 98 кг Никита Мельников проиграл в первой схватке сербу Михаилу Каджая – 1:2 и завершил выступление.